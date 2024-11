Stand: 08.11.2024 08:38 Uhr Polizei fasst mutmaßliches Einbrecher-Trio in Osnabrück

Die Polizei hat ein mutmaßliches Einbrecher-Trio in einer Osnabrücker Einkaufsstraße gefasst. Eine Zivilstreife wollte die 21- bis 27-jährigen Männer in der Nacht auf Donnerstag kontrollieren, weil sie sich sehr auffällig verhielten, so die Polizei. Ein Tatverdächtiger konnte laut Polizei sofort festgehalten werden. Die zwei weiteren wollten flüchten, kamen aber nicht weit. Ein Passant und weitere Einsatzkräfte der Polizei kamen zur Hilfe, so konnten die Männer gestoppt werden. Die Beamten stellten ein Messer mit frischen Einbruchspuren sicher, sowie Einweghandschuhe, eine Sturmhaube und drogenähnliche Substanzen, so die Polizei. Die Ermittlungen wegen Verdachts auf Einbruchsdiebstahl und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz wurden aufgenommen, heißt es. Die Männer befinden sich mittlerweile wieder auf freiem Fuß.

