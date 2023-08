Stand: 22.08.2023 07:39 Uhr Polizei fasst mutmaßlicher Bäckerei-Einbrecher von Osnabrück

Eine Einbruchserie in Bäckereien hat im vergangenen Oktober für Aufsehen im Raum Osnabrück gesorgt. Die Einbrecher waren meist abends oder nachts auf Diebestour gegangen und hatten dabei oft große Schäden verursacht. Jetzt hat die Polizei nach einem Einbruch in Schöneck (Hessen) einen Mann festgenommen, dessen Spur auch nach Osnabrück führt. Der 31-Jährige, der bundesweit agiert haben soll, sitzt inzwischen in U-Haft. Die Polizei ermittelt, ob der Mann auch für ein Dutzend Bäckerei-Einbrüche in Stadt und Landkreis Osnabrück als Täter in Frage kommt.

