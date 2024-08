Stand: 19.08.2024 10:42 Uhr Polizei erwischt Mutter und Sohn in Twist bei Drogenschmuggel

Am Freitagabend sind eine 46-jährige Frau und ihr 19-jähriger Sohn in Twist (Landkreis Emsland) bei einem mutmaßlichen Drogenschmuggeln erwischt worden. Beide waren nach Angaben der Bundespolizei mit dem Auto aus den Niederlanden nach Deutschland eingereist. An der Abfahrt Schöninghsdorf an der B402 wurden die beiden angehalten und kontrolliert. Die Polizisten nahmen dabei einen deutlichen Marihuana-Geruch wahr. Mutter und Sohn hätten zunächst verneint, Drogen dabei zu haben, sagte eine Sprecherin der Bundespolizei. Bei der Durchsuchung des Wagens entdeckten die Beamten demnach allerdings eine Plastiktüte mit entsprechendem Inhalt unter dem Beifahrersitz. Insgesamt wurden 180 Gramm Marihuana und 16 Gramm Kokain gefunden. Laut Polizei haben die Drogen einen Wert in Höhe von 3.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun gegen Mutter und Sohn.

