Stand: 11.10.2020 12:13 Uhr Polizei Osnabrück sucht nach Drohanruf an Schule den Täter

Nach einem Drohanruf gegen ein Osnabrücker Gymnasium, der am Freitag für einen Polizeieinsatz gesorgt hatte, suchen die Ermittler nach dem Verursacher. Dieser ist den Angaben zufolge männlich und hatte eine Drohung auf den Anrufbeantworter der Schule gesprochen. Den Anruf habe er am Donnerstag zwischen 19.20 und 20 Uhr aus einer öffentlichen Telefonzelle im Bereich Kurt-Schumacher-Damm Ecke Blumenhaller Weg abgesetzt. Die Ermittler hoffen, dass der Unbekannte dabei gesehen wurde. Nach ersten Erkenntnissen sei er aus Richtung Blumenhaller Weg zum Anrufort gekommen und auch dorthin zurückgekehrt. Hinweise nimmt die Polizei unter der Nummer (05 41) 327-21 15 entgegen. Das Gymnasium Ursulaschule wurde am Freitag kurz vor Schulstart gesperrt, der Unterricht abgesagt, die Schüler nach Hause geschickt. Nach rund eineinhalb Stunden gab die Polizei Entwarnung. Womit der Anrufer gedroht hatte, wollte die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen nicht sagen. Dies sei Täterwissen. Die Polizei hofft auf die Hilfe von Zeugen.

