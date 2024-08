Stand: 13.08.2024 06:22 Uhr Polizei-Kontrollen in Osnabrück: Fahrverbote, Punkte und Bußgelder

Die Polizeidirektion Osnabrück hat Bilanz ihrer am Sonntag beendeten Kontrollwoche gezogen. Im Fokus standen dabei den Angaben zufolge Autofahrerinnen und Autofahrer, die zu schnell unterwegs waren. Zwischen Nordseeküste und Teutoburger Wald seien fast 20.000 Autos überprüft worden, hieß es. Mehr als 1.200 Fahrerinnen und Fahrer hielten sich nicht an die geltenden Tempolimits. Besonders eklatant seien zwei Verstöße in Stadt und Landkreis Osnabrück gewesen, so die Polizei. An einem Osnabrücker Kindergarten war ein Autofahrer doppelt so schnell unterwegs wie erlaubt - und auf der A33 bei Georgsmarienhütte-Harderberg war ein Wagen bei erlaubten 100 Stundenkilometern mit Tempo 180. Beide Fahrer müssten jetzt mit Fahrverboten, Punkten in Flensburg und empfindlichen Geldbußen rechnen, so die Polizei.

