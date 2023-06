Stand: 25.06.2023 18:35 Uhr Pferdehof im Landkreis Vechta brennt nieder - niemand verletzt

In Dinklage im Landkreis Vechta sind am Sonntag bei einem Brand Stallungen und ein Wohnhaus zerstört worden. Verletzt wurde bei dem Feuer auf dem Pferdehof ersten Erkenntnissen nach niemand. Die Flammen griffen laut Polizei vom Pferdestall auf das angrenzende Wohnhaus über. Den Feuerwehren aus Osnabrück, Vechta und Cloppenburg gelang es am späten Nachmittag, die Flammen unter Kontrolle zu bringen. Ob Tiere bei dem Feuer zu Schaden kamen, war am Sonntag unklar. Die Rauchsäule über der Brandstätte war zeitweise über mehrere Kilometer zu sehen.

VIDEO: Pferdehof in Dinklage: Feuer im Stall greift auf Haus über (25.06.2023) (1 Min)

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 26.06.2023 | 06:30 Uhr