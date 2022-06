Stand: 29.06.2022 08:58 Uhr Papenburg: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall auf der B70 in Papenburg (Landkreis Emsland) sind drei Menschen verletzt worden. Ein 76-jähriger Motorradfahrer erlitt schwere Verletzungen, zwei Autofahrerinnen zogen sich leichte Verletzungen zu, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Den Angaben zufolge hatte eine 80 Jahre alte Frau am Dienstag übersehen, dass eine vor ihr fahrende 38-Jährige links abbiegen wollte. Durch den Aufprall wurde das Auto der 38-Jährigen auf die Gegenfahrbahn geschoben, wo es zur Kollision mit dem Fahrzeug einer 78-Jährigen sowie dem Motorradfahrer kam. Die Bundesstraße war zeitweise voll gesperrt.

