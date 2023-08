Stand: 15.08.2023 11:12 Uhr Papenburg: Freier Einritt ins Freibad am letzten Ferientag

In Papenburg kommen Schülerinnen und Schüler an diesem Mittwoch umsonst ins Freibad. "Wir wollen die Kinder und Jugendlichen dafür entschädigen, dass die diesjährigen Sommerferien sehr verregnet waren", sagt Bürgermeisterin Vanessa Gattung (SPD). Einen Tag bevor die Schule wieder beginnt, können Kinder und Jugendliche bis zum vollendeten 16. Lebensjahr das Freibad kostenlos nutzen. Das Freibad in Papenburg wird seit diesem Jahr wieder von der Stadt betrieben.

