Osnabrück: Stadtrat plant Erklärung gegen Hass und Hetze

Der Osnabrücker Stadtrat will am Dienstagabend eine Erklärung gegen Hass, Hetze und Gewalt verabschieden. Alle Fraktionen bis auf die AfD haben einen gemeinsamen Antrag gestellt. Oberbürgermeisterin Katharina Pötter (CDU) unterstützt ihn. Die Ratsmitglieder verurteilen Gewalt gegen Politikerinnen und Politiker, aber auch gegen Ehrenamtliche in allen Bereichen und Rettungskräfte. Diese dürfe man nicht vergessen, zumal Politiker in Osnabrück noch vergleichsweise wenig angegangen würden, so der Grünen-Fraktionsvorsitzende Volker Bajus. Die AfD geht ihren eigenen Weg und hat einen Antrag mit ähnlichem Inhalt gestellt: Sie will, dass sich der Rat der Stadt Osnabrück der bundesweiten Striesener Erklärung anschließt. Darin wird gefordert, sich geschlossen und gemeinsam gegen die immer weiter eskalierende Gewalt gegen politisch engagierte Menschen im öffentlichen Raum zu stellen. Der CDU-Fraktionsvorsitzende Marius Keite hält es nach eigenen Angaben für scheinheilig, dass sich die AfD für Demokratie einsetze. Sie wolle sich als Opfer des politischen Klimas darstellen, was nicht der Wahrheit entspreche.

