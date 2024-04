Stand: 23.04.2024 06:09 Uhr Osnabrück: Mutmaßlicher Messerstecher sitzt in U-Haft

Polizei und Staatsanwaltschaft Osnabrück ermitteln wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Ein 41 Jahre alter Mann aus Osnabrück steht unter Verdacht, am Samstagabend einen zwei Jahre älteren Bekannten in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Osnabrück mit einem Messer angegriffen zu haben. Der Diepholzer erlitt eine Schnittwunde am Hals und kam vorübergehend ins Krankenhaus. Die Polizei fahndete mit zahlreichen Streifenwagen nach dem flüchtigen Verdächtigen. Der habe sich gut sechs Stunden nach der Tat selbst gestellt, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft.

