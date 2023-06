Osnabrück: Leichenfund in der Hase - Todesursache unklar Stand: 07.06.2023 13:00 Uhr In der Hase ist am Mittwochmorgen die Leiche eines Mannes getrieben. Ein Zeuge entdeckte den leblosen Körper, als er aus seinem Bürofenster in der Innenstadt von Osnabrück schaute.

Rettungskräfte fanden den Leichnam wenig später im Uferbereich. Wie die Polizei Osnabrück dem NDR in Niedersachsen mitteilte, handelt es sich bei dem Toten um einen 35 Jahre alten Mann. Ermittler sicherten Spuren. Auch eine Vertreterin der Staatsanwaltschaft war vor Ort.

Obduktion in der Rechtsmedizin Oldenburg angeordnet

Die Todesumstände sind noch unklar. Offensichtliche Hinweise auf Fremdeinwirkung gebe es nicht, hieß es. Für den Nachmittag hat die Staatsanwaltschaft Osnabrück eine Obduktion angeordnet. Dafür wird die Leiche in die Rechtsmedizin in Oldenburg überstellt. Die Untersuchung soll Hinweise darauf geben, ob der 35-Jährige durch einen Unfall ums Leben kam oder Opfer eines Tötungsdelikts wurde. In den vergangenen Jahren wurden in dem Bereich der Hase einem Polizeisprecher zufolge mehrfach Leichen gefunden.

