Osnabrück: Jüdische Gemeinde und Stadt feiern Chanukka-Fest

Die jüdischen Gemeinden feiern derzeit das traditionelle Chanukka-Fest. Dazu wollen die Stadt Osnabrück und die Jüdische Gemeinde Osnabrück am Montag nach eigenen Angaben gemeinsam die sechste Kerze des großen Chanukka-Leuchters anzünden. Der Leuchter steht unter den Arkaden der Stadtbibliothek Osnabrück - neben der Gedenktafel, die an die im Nationalsozialismus ermordeten Jüdinnen und Juden erinnert. An jedem Tag des achttägigen jüdischen Chanukka-Festes wird eine Kerze des Leuchters angezündet. In der jüdischen und der christlichen Religion symbolisiere das Licht Leben und Freude, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Osnabrück. Und das sei besonders jetzt wichtig, in einer Zeit, die von Krieg und Terror geprägt sei.

Schlagwörter zu diesem Artikel Osnabrück