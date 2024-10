Stand: 01.10.2024 08:37 Uhr Frau schlägt Osnabrücker Polizistin dienstunfähig

Am Sonntagabend ist eine Polizistin bei einem Einsatz in Osnabrück so schwer verletzt worden, dass sie vorerst nicht mehr arbeiten kann. Wie die Polizei mitteilte, wurde ein Hausfriedensbruch in einem Restaurant an der Pagenstecherstraße gemeldet. Eine Polizistin habe die 27-jährige Frau mehrfach aufgefordert, das Restaurant zu verlassen. Plötzlich habe die Frau der 26-jährigen Polizistin ins Gesicht geschlagen. Dabei wurde die Beamtin am Auge verletzt und ihre Brille beschädigt. Ihre Kollegen brachten die Angreiferin zu Boden und fesselten sie. Gegen die Frau wurden laut Polizei Ermittlungen wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie Hausfriedensbruchs eingeleitet. Sie habe keinen festen Wohnsitz und sei nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen worden. Die Polizistin könne wegen der Verletzung am Auge vorerst nicht mehr arbeiten.

