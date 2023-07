Stand: 17.07.2023 20:12 Uhr Osnabrück: Feuer in Wohnhaus - Blitzeinschlag mögliche Ursache

Am Montag ist in Osnabrück ein Haus in Brand geraten. Wie die Polizei mitteilte, könnte das Feuer in dem Stadtteil Voxtrup durch einen Blitzeinschlag verursacht worden sein. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. Die Löscharbeiten dauerten am Montagabend an. Wie hoch der entstandene Schaden ist, war bislang nicht bekannt.

