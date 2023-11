Stand: 24.11.2023 10:00 Uhr Osnabrück: Zwei Wohnungen nach Brand unbewohnbar

In einem Osnabrücker Mehrfamilienhaus mit betreutem Wohnen ist in der Nacht zu Freitag ein Feuer ausgebrochen. Laut Polizei konnten sich alle Bewohner des Hauses rechtzeitig ins Freie retten. Verletzt wurde niemand. Das Feuer war laut Polizei in einer Wohnung im ersten Stock ausgebrochen. Diese und eine darunterliegende Wohnung seien nach dem Löscheinsatz derzeit nicht bewohnbar. Der Schaden wird auf rund 90.000 Euro geschätzt. Auslöser für das Feuer war möglicherweise ein technischer Defekt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 24.11.2023 | 08:30 Uhr