Stand: 06.11.2024 12:38 Uhr Osnabrück: Dieb will gestohlenes Parfüm direkt weiterverkaufen

Am Dienstagvormittag ist ein Dieb in der Fußgängerzone von Osnabrück durch sein besonders dreistes Vorgehen aufgeflogen: Der 67-Jährige versuchte nach Angaben der Polizei ein zuvor entwendetes Parfüm in direkter Nähe der Parfümerie weiterzuverkaufen. Passanten wurden daraufhin misstrauisch und kontaktierten die Beamten. Der Parfümerie bestätigte den Diebstahl nach der Sichtung von Videoaufnahmen. Die Polizei stellte den gestohlenen Duft daraufhin sicher. Bei der Kontrolle bemerkten die Beamten zudem, dass der Mann stark alkoholisiert war. Ihm droht nun ein Strafverfahren wegen Diebstahls.

Schlagwörter zu diesem Artikel Osnabrück