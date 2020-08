Stand: 04.08.2020 14:38 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Osnabrück: Baggerfahrer legt Weltkriegsbombe frei

Ein Baggerfahrer ist am Dienstagvormittag bei Bauarbeiten in Osnabrück auf eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gestoßen. Daraufhin wurde laut Polizei der Kampfmittelräumdienst informiert. Nach Einschätzungen von Experten handelt es sich bei der Bombe nicht um einen Blindgänger - die Phosphorbrandbombe sei bereits während des Krieges ausgebrannt. Die Bombe wurde mittlerweile abtransportiert. Der Fundort wurde zeitweise in einem Umkreis von 50 Metern abgesperrt.

