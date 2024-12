Stand: 23.12.2024 09:16 Uhr Osnabrück: 18-Jährige fährt an roter Ampel Fußgängerin an

Eine 18-Jährige hat am Samstagabend in Osnabrück eine Fußgängerin angefahren. Die 27-Jährige sei mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden, so die Polizei. Ihren Angaben nach soll die Fußgängerin bei grünem Ampelsignal die Straße überquert haben und dabei von dem abbiegenden Auto erfasst worden sein. Die 18-jährige Autofahrerin blieb unverletzt. Die Polizei hat nach eigenen Angaben Hinweise, dass die Frau vor dem Abbiegen zwei wartende Autos überholte. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ihr der Führerschein entzogen. Auch ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs wurde gegen sie eingeleitet. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0541) 327 25 33 bei der Polizei zu melden.

