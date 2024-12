Stand: 16.12.2024 09:21 Uhr Osnabrück: 17-Jähriger nach Streit um Böller am Kopf verletzt

Ein Jugendlicher ist bei einem Streit am Busbahnhof in Osnabrück geschlagen und verletzt worden. Nach Angaben der Polizei hatte der 17-Jährige am Freitagabend eine Gruppe von Männern aufgefordert, mit dem Zünden von Böllern aufzuhören. Daraufhin ging einer der Männer auf den 17-Jährigen zu und schlug ihm ins Gesicht. Der Jugendliche stürzte zu Boden und wurde am Kopf verletzt. Die Männergruppe floh anschließend in einem Auto. Der verletzte Jugendliche kam in ein Krankenhaus. Von den Tätern fehlt laut Polizei bisher jede Spur. Sie bittet Zeugen um Hinweise, diese können sich unter der Telefonnummer (0541) 327 2071 melden.

