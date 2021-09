Stand: 02.09.2021 08:32 Uhr Obstbauern freuen sich über gute Brombeer-Ernte

Die Obstbauern in Niedersachsen sind zufrieden mit der Brombeer-Ernte. Direktvermarkter und Hofbetreiber sprechen von einer guten Qualität. Es sei nicht nötig gewesen, die Brombeeren zu bewässern, weil es ausreichend geregnet hat, sagte Obstbauer Volker Niemeyer aus Bohmte (Landkreis Osnabrück). In der vergangenen Saison hätten die Brombeeren noch an vielen Orten einen Sonnenbrand bekommen. Probleme bereitet den Bauern seit Jahren die Kirschessigfliege. Auf professionellen Höfen wird der Anbau deshalb komplett eingenetzt.

