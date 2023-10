Stand: 20.10.2023 14:32 Uhr Nordhorn: Zoll findet 180 Cannabispflanzen in Wohnung

In Nordhorn haben Beamte des Zolls in einem Wohnhaus eine Cannabis-Plantage mit 180 Pflanzen, etwa zwei Kilogramm Marihuana und 60 Gramm Haschisch entdeckt. Wie der Zoll am Freitag mitteilte, hatten Spaziergänger die Tage zuvor Marihuana Geruch aus dem Haus bemerkt. Sie informierten demnach die Zollfahnder in Nordhorn. Die Staatsanwaltschaft Osnabrück hat daraufhin einen Durchsuchungsbeschluss erlassen. Laut Zoll waren 168 der 180 Cannabispflanzen bereits abgeerntet und zur Trocknung in der Wohnung aufgehängt. Die Ernte der sichergestellten Pflanzen hätte einer Sprecherin zufolge etwa neun Kilogramm Marihuana mit einem Straßenverkaufswert von ca. 110.000 Euro erbringen können. Der Besitzer der Plantage bleibt erst einmal auf freiem Fuß, so die Sprecherin.

20.10.2023 | 13:30 Uhr