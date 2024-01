Nordhorn: Neunjähriger schwebt nach Unfall auf B213 in Lebensgefahr Stand: 29.01.2024 15:40 Uhr Ein neun Jahre alter Junge hat bei einem schweren Unfall in Klausheide lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Ein Rettungshubschrauber transportierte den Jungen in die Uniklinik nach Münster.

Bei dem Zusammenstoß auf der B213 in Höhe Espenweg, nordöstlich von Nordhorn (Landkreis Grafschaft Bentheim), wurde die 38 Jahre alte Mutter des Jungen schwer verletzt. Die leicht verletzte, acht Jahre alte Tochter und der leicht verletzte, 19-jährige Sohn kamen wie die Mutter in eine Klinik in Nordhorn.

84-Jähriger übersieht Auto beim Abbiegen

Wie die Polizei mitteilte, war ein 84 Jahre alter Mann am Sonntag gegen 16 Uhr mit seinem Auto aus dem Espenweg auf die Bundesstraße eingebogen. Dabei soll er den entgegenkommenden Wagen der 38-Jährigen übersehen haben. Der 84-Jährige erlitt ebenfalls schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus in Lingen gebracht. Die Unfallstelle war für rund vier Stunden gesperrt.

