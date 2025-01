Stand: 22.01.2025 07:20 Uhr Neues Wolfsrudel bei Damme gesichtet

Im südlichen Landkreis Vechta hat sich offenbar ein neues Rudel Wölfe angesiedelt. Bis zu acht Tiere seien regelmäßig auf verschiedenen Wildtierkameras im Raum Damme zu sehen, so der zuständige Wolfsberater Ulrich Heitmann. Zwei Jungtiere seien außerdem im Bereich zwischen Damme, Hunteburg und Holdorf überfahren worden. Er beobachte viel Bewegung in der Wolfspopulation im Landkreis Vechta und in den angrenzenden Gebieten, so Heitmann. Der Wolfsberater gehe von mindestens 3 Rudeln aus. Eines im südlichen Landkreis Vechta, eines im Bereich Goldenstedt und ein weiteres im Raum Visbek. Fotos belegen laut Heitmann, dass sich die Wölfe überwiegend von Wildtieren, zum Beispiel von Rehen oder Kaninchen ernähren.

