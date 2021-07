Stand: 03.07.2021 09:38 Uhr Neuenhaus: Mann stirbt nach Unfall bei Auto-Reparatur

Ein 83 Jahre alter Mann ist am Freitag in Neuenhaus (Landkreis Grafschaft Bentheim) beim Reparieren seines Autos tödlich verletzt worden. Nach Angaben einer Polizeisprecherin setzte sich der Wagen in Bewegung und klemmte den Mann ein. Rettungskräfte konnten ihn zunächst noch reanimieren. Er starb jedoch wenig später im Krankenhaus. Nach ersten Erkenntnissen hatte der 83-Jährigen den Pkw offenbar nicht ausreichend gesichert.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 03.07.2021 | 09:00 Uhr