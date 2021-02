Stand: 19.02.2021 12:34 Uhr "Neptune Energy" kauft weitere Öl- und Gasfelder

Das Erdöl- und Erdgasunternehmen Neptune Energy hat im Emsland und in der Grafschaft Bentheim weitere Anteile am Partner Wintershall Dea gekauft. Dazu gehören Ölfelder in Georgsdorf und Ringe sowie Gasfelder in Adorf und Apeldorn. Das teilt das Unternehmen aus Lingen mit. Geplant ist eine weitere Gasbohrung in Hoogestede.

