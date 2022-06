Nächtliches Dauerläuten: Kirchenglocken verunsichern Nordhorn Stand: 27.06.2022 12:51 Uhr Andauerndes Glockenläuten hat die Anwohner einer Kirche in Nordhorn um den Schlaf gebracht. Erst nach 45 Minuten konnte der Pastor den Spuk beenden. Jetzt wird nach der Ursache gesucht.

In der Nacht zu Montag fing eine der vier Glocken der Evangelisch-reformierten Kirche unvermittelt an zu läuten. Bei einigen Anwohnern löste das erhebliche Verunsicherung aus. Mehrere Menschen riefen bei der Polizei an und fragten nach dem Grund für das außergewöhnliche Geläut. Ein Anrufer habe sogar befürchtet, dass Krieg ausgebrochen sei, sagte ein Polizeisprecher.

Pastor beendet das nächtliche Läuten - aber was war die Ursache?

Erst nach einer dreiviertel Stunde war wieder Ruhe. Pastor Gerfried Olthuis hatte das Läuten auch gehört, sich ins Auto gesetzt und den Hauptschalter ausgestellt. Da die Türen der zentral gelegenen Kirche verschlossen waren und die Polizei keine Einbruchspuren entdeckt hat, schließt sie einen dummen Streich aus. Die Verantwortlichen der Nordhorner Kirche selbst vermuten als Grund einen technischen Defekt.

Experten sollen Panne bei Geläut im Nordhorner Kirchturm beheben

Küster Torsten Eberhard ist am Montagvormittag auf Fehlersuche gegangen. Er geht davon aus, dass die Zeitschaltautomatik für das Glockengeläut kaputt sein könnte. Denn auch solche großen alten Glocken würden inzwischen mit moderner Elektronik und Computerhilfe zum Läuten gebracht. Eine Glocken-Wartungsfirma sei inzwischen informiert und solle sich um den Defekt kümmern, so Eberhard. Damit die Nordhorner in Zukunft wieder ruhig schlafen können.

