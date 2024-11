Stand: 07.11.2024 12:51 Uhr Nach Unfall mit Pedelec: 83-Jähriger stirbt im Krankenhaus

Ein 83-jähriger Pedelec-Fahrer ist nach einem Verkehrsunfall in Nordhorn (Landkreis Grafschaft Bentheim) im Krankenhaus gestorben. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann am Montag mit seinem Rad gestürzt. Weitere Personen seien aber vermutlich nicht an dem Unfall beteiligt gewesen, so die Beamten. Ein Ersthelfer hatte den Rentner am Montagmorgen auf dem Boden liegend gefunden. Zwar war der 83-Jährige noch ansprechbar, er konnte aber keine Angaben zum Unfallhergang machen. Der Mann kam in ein Krankenhaus, dort starb er am Mittwoch an seinen Verletzungen. Die Polizei, die erst nach dem Tod des Mannes von dem Unfall erfuhr, ermittelt und sucht nach möglichen Zeugen. Hinweise nimmt das Kommissariat in Nordhorn unter der Telefonnummer (05921) 30 90 entgegen.

