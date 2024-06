Stand: 11.06.2024 11:59 Uhr Nach Sturz: E-Scooter-Fahrer stirbt im Krankenhaus

Ein E- Scooter-Fahrer ist in Dörpen (Landkreis Emsland) nach einem Unfall gestorben. Der 65-Jährige sei im Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der Mann war am vergangenen Samstag mit seinem Elektroroller gestürzt. Er habe vermutlich keinen Helm getragen und sich schwer verletzt. Weshalb er stürzte, ist den Angaben zufolge unklar.

