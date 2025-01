Stand: 24.01.2025 07:14 Uhr Nach Raubüberfällen in Osnabrück: Polizei fasst Tatverdächtige

Nach bewaffneten Raubüberfällen in Osnabrück hat die Polizei zwei Tatverdächtige festgenommen. Sie sollen am Donnerstagmorgen eine 30-jährige Frau auf dem Weg zur Frühschicht mit einer Waffe bedroht und ihr Handy und einen Rucksack mit Geldbörse und Papieren geraubt haben. Wie die Polizei mitteilte, bedrohten sie kurze Zeit später einen 56 Jahre alten Kiosk-Mitarbeiter mit einem Messer und forderten die Herausgabe des Bargeldes. Keine halbe Stunde später liefen die mutmaßlichen Täter aus Münster und Osnabrück einer Polizeistreife in die Arme. Die Beamten erkannten die 22-Jährigen anhand der gut beschriebenen Tatbekleidung und fanden bei ihnen das Diebesgut. Die beiden Männer sollen am Freitag einem Haftrichter vorgeführt werden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 24.01.2025 | 06:30 Uhr