Nach Gewalttat in Geeste: Verdächtiger auf Flucht gefilmt Stand: 15.05.2022 15:19 Uhr Die Polizei fahndet weiter nach einem 25-Jährigen, der im emsländischen Geeste eine Frau mit 20 Messerstichen lebensgefährlich verletzt haben soll. Nun haben die Ermittler neue Fotos veröffentlicht.

Der Verdächtige sei am Donnerstag im Bahnhof Münster von einer Überwachungskamera gefilmt worden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Nach aktuellen Erkenntnissen sei er dann um 11.27 Uhr in den Regionalexpress in Richtung Düsseldorf gestiegen. Auf den Aufnahmen trägt der Mann abrasierte Haare, einen schwarzen Hoodie, eine schwarze Jogginghose der Marke Puma und einen schwarzen Rucksack mit weißem Nike-Schriftzug. Zudem sei er 1,75 Meter groß und habe eine schlanke Statur. Hinweise zum Aufenthaltsort des Mannes können unter der Nummer (0591) 87 400 oder bei einer örtlichen Polizeidienststelle abgegeben werden.

Flüchtiger laut Behörden hochgefährlich

Die Staatsanwaltschaft Osnabrück stuft den 25-Jährigen als hochgefährlich und möglicherweise bewaffnet ein. Er wird verdächtigt, das Opfer in der Nacht zu Donnerstag mit einem Messer massiv verletzt zu haben. Die 19-jährige Frau habe unter anderem Stiche Richtung Herz und Lunge erlitten. Noch in der Nacht sei sie bewusstlos auf einem Schulhof gefunden und notoperiert worden. Anschließend sei sie stabil gewesen, es habe jedoch weiter Lebensgefahr bestanden. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln gegen den Flüchtigen wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Ersten Erkenntnissen zufolge kannten sich beide und waren in der Nacht in Streit geraten.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 15.05.2022 | 14:00 Uhr