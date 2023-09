Nach Einsatz an Osnabrücker Schule: Seelsorger betreuen Schüler Stand: 29.09.2023 14:34 Uhr Nachdem am Donnerstag zwei 14-Jährige auf einem Schulgelände in Osnabrück festgenommen wurden, ist die Betroffenheit in der Schule groß. Notfallseelsorger kümmerten sich am Freitag um Schüler und Lehrer.

"Die Schülerinnen und Schüler reagieren sehr individuell, die Stimmung ist eher gefasst und positiv", sagte der Schulpsychologe der Anne-Frank-Schule am Freitag. Dennoch seien einige am Freitag nicht in der Schule gewesen, "obwohl ja alles glimpflich verlaufen ist". Der Grad der Betroffenheit sei groß. Schulleiterin Hilke Ackermann erklärte, dass die Schule am Freitag "ein wichtiger Schonraum" sei, in dem Lehrer und Schüler sich auf sich selbst fokussieren müssten. "Mit Hilfe von Schulpsychologen und Notfallseelsorgern arbeiten wir den ganzen Tag intensiv und gut an der Aufarbeitung mit den Schülern."

14-Jährige auf Schulgelände festgenommen

Einer Mitteilung zufolge haben Beamte am Donnerstag zwei 14 Jahre alte Jugendliche festgenommen. Die Jugendlichen sollen eine Soft-Air-Waffe dabei gehabt haben. Da es Hinweise auf eine weitere beteiligte Person gegeben habe, hätten Spezialkräfte die Schule durchsucht, so die Polizei. Verletzte habe es nicht gegeben. Am Donnerstagvormittag hatte es deshalb einen Großeinsatz mit weiträumiger Absperrung gegeben.

Hinweis auf bewaffnete Person auf Schulgelände

Gegen 11 Uhr war ein Hinweis auf eine bewaffnete Person im Bereich des Schulzentrums bei der Polizei Osnabrück eingegangen. Die Leitstelle beorderte ein Großaufgebot zu der Oberschule. Spezialkräfte von SEK und MEK waren im Einsatz. Zeitweise überflog ein Hubschrauber das Schulzentrum. Die Polizei rief Passanten dazu auf, die Knollstraße zu verlassen. Bürgerinnen und Bürger sollten in ihren Wohnungen bleiben.

