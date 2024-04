Stand: 17.04.2024 08:19 Uhr Nach Brandstiftung: Kunstwerk am Hasesee soll neu entstehen

Nachdem Unbekannte am Hasesee in Bramsche (Landkreis Osnabrück) ein Kunstwerk in Regenbogenfarben verbrannt haben, sind die Planungen für einen Neubau im Gange. Nach einer Spendenaktion der Stadt Bramsche sind inzwischen über 5.500 Euro dafür zusammengekommen, so ein Stadtsprecher auf Anfrage des NDR. Das Geld kommt von Privatpersonen, Vereinen und Verbänden. Jedoch reicht der Betrag noch nicht, um das neue Kunstwerk vollständig zu finanzieren. Daher stehen noch Gespräche mit der Kommunalpolitik an, so Yannick Richter von der Stadt Bramsche. Das neue Kunstwerk soll besonders robust sein. Den Auftrag bekommt voraussichtlich ein ortsansässiges Metallunternehmen. Die Stadt Bramsche gehe davon aus, dass in wenigen Monaten das neue Kunstwerk eingeweiht wird. Es soll ähnlich ausgeführt werden, wie jenes, das im Juni 2023 von Unbekannten verbrannt worden war.

