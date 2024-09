Stand: 30.09.2024 11:54 Uhr Nach Bombendrohung: Diskothek Navaa in Melle geräumt

In der Nacht zum Sonntag ist die Diskothek Naava in Melle (Landkreis Osnabrück) wegen einer Bombendrohung evakuiert worden. Zu dem Zeitpunkt fand dort eine ausverkaufte Veranstaltung mit einem Live-Auftritt des Rappers Mozzik statt. Gegen 1 Uhr kam nach Angaben der Polizei der Anruf eines Mannes, der behauptete, dass in dem Club zwei Bomben platziert worden seien. Kurze Zeit später ordneten die Beamten die Räumung an. 4.500 Menschen wurden über die Lautsprecher aufgefordert, die Großraumdisko umgehend zu verlassen. Auf dem nahegelegenen Parkplatz eines Supermarktes standen für die Partygäste Wärmebusse bereit. Nach der Untersuchung des Gebäudes mit Sprengstoffspürhunden konnten die Beamten gegen 5 Uhr Entwarnung geben. Es wurden keine Sprengsätze gefunden. Ersten Ermittlungen zufolge könnte der Anrufer möglicherweise ein Gast gewesen sein, der zuvor nicht reingelassen worden war. Sollte diese Person ermittelt werden, müsse sie die hohen Kosten des Einsatzes tragen, so die Polizei.

