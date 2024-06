Stand: 11.06.2024 09:02 Uhr Mutmaßlicher Millionenbetrug im Baugewerbe: Prozess startet

Das Landgericht Bielefeld verhandelt einen millionenschweren Fall von Wirtschaftskriminalität, der sich auch in Niedersachsen abgespielt haben soll. Laut Staatsanwaltschaft haben die sechs Angeklagten ein kompliziertes Geflecht aus Bauunternehmen betrieben, mit Sitz unter anderem in Osnabrück und Oldenburg. So sollen sie Arbeitsverhältnisse und Zahlungsflüsse verschleiert haben, um Sozialabgaben und Steuern in Millionenhöhe zu sparen. Die Ermittler beziffern den entstandenen Schaden allein für einen Teil der Taten auf mehr als 7,4 Millionen Euro. Die Angeklagten im Alter von 31 bis 50 Jahren sollen ihr Geschäftsmodell von 2019 bis 2023 betrieben haben. Im Falle einer Verurteilung droht ihnen eine Geldstrafe oder bis zu fünf Jahre Haft.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 11.06.2024 | 08:30 Uhr