Mutmaßliche Drogenbande im Emsland aufgeflogen Stand: 09.08.2023 12:03 Uhr Im Emsland hat die Polizei drei mutmaßliche Drogenhändler gefasst. Sie sollen Kokain und Heroin aus den Niederlanden über die Grenze geschmuggelt und anschließend verkauft haben.

Zwei 39 und 45 Jahre alte Männer sowie eine 31-jährige Frau wurde bereits am 1. August in Meppen festgenommen, wie der Zoll und die ermittelnde Staatsanwaltschaft Aurich am Mittwoch mitteilten. Die beiden Männer seien beim Versuch, im Auto Drogen aus den Niederlanden über die Grenze zu schmuggeln, ertappt worden. Die 31-Jährige sei direkt im Anschluss gefasst worden. Gegen alle drei Verdächtige wird den Angaben zufolge bereits seit Anfang des Jahres ermittelt. Ihnen wird vorgeworfen, als Bande gehandelt zu haben.

Drogen, Messer und Bargeld sichergestellt

Bei Durchsuchungen des Autos sowie mehrerer Wohnungen in Meppen stellten die Beamten verschiedene Betäubungsmittel, zwei Messer sowie Diebesgut sicher. Zudem wurden laut Zoll bei einer weiteren Durchsuchung rund 4.000 Euro Bargeld entdeckt. Gegen den 45-Jährigen sei bereits am 2. August vor dem Amtsgericht Aurich ein Haftbefehl verkündet worden. Ein weiterer Haftbefehl wurde am Dienstag vollstreckt, teilte ein Sprecher des Zolls mit.

