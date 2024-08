Stand: 17.08.2024 12:26 Uhr Motorradfahrer rast in Osnabrücker Innenstadt vor Polizei davon

Die Polizei Osnabrück sucht nach einer Verfolgungsfahrt in der Innenstadt nach Zeugen. Laut Mitteilung vom Samstag hatte am Freitag um 14 Uhr auf dem Neumarkt in Fahrtrichtung Hellern ein Motorradfahrer den Radstreifen befahren. Als Polizisten den Fahrer daraufhin ansprachen, raste er davon, auf dem Soziusplatz saß eine Mitfahrerin. Er habe dabei "sämtliche Geschwindigkeitsvorgaben" missachtet. Der Fahrer ist den Angaben zufolge etwa 20 Jahre alt und hat blondes, mittellanges Haar. Die Sozia sei ebenfalls um die 20 Jahre alt. Das Motorrad wird als Sportmaschine mit weißer Lackierung im vorderen Bereich beschrieben. Das Kennzeichen könnte darauf hindeuten, dass der Fahrer aus Tecklenburg in Nordrhein-Westfalen kommt. Wer Hinweise zu der Tat geben kann, solle sich unter (0541) 327 2115 an die Polizei Osnabrück wenden.

