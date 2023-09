Stand: 16.09.2023 09:30 Uhr Motorradfahrer nach Frontalzusammenstoß in Lebensgefahr

Zwei Motorradfahrer sind bei einem Frontalzusammenstoß mit einem Auto in Ostercappeln (Landkreis Osnabrück) am Freitag schwer verletzt worden. Ein 67 Jahre alter Mann erlitt lebensgefährliche, ein 19-Jähriger schwere Verletzungen. Wie die Polizei am Samstagmorgen mitteilte, wollte ein Autofahrer nach links in eine Wohnsiedlung abbiegen. Das Fahrzeug hielt an, um einer entgegenkommenden Gruppe von Motorradfahrern die Vorfahrt zu gewähren. Ein nachfolgendes Fahrzeug überholte das stehende Auto, fuhr in die Gruppe der Biker und erfasste sowohl den 67- als auch den 19-Jährigen. Sie kamen in eine Klinik. Der Fahrer des Unfallwagens blieb unverletzt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 16.09.2023 | 07:00 Uhr