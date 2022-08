Stand: 13.08.2022 09:22 Uhr Motorrad prallt in Auto: Ein Toter, eine Schwerverletzte

Ein 34 Jahre alter Motorradfahrer ist in Werlte im Landkreis Emsland tödlich verunglückt. Der Mann kam mit seinem Motorrad am Freitagabend in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn, wie die Polizei am Sonnabend mitteilte. Das Motorrad prallte demnach frontal in einen entgegenkommenden Wagen. Der Motorradfahrer erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Die 26 Jahre alte Autofahrerin wurde schwer verletzt.

