Mord an Freundin? 57-Jähriger in Osnabrück vor Gericht

Am Landgericht Osnabrück beginnt am Mittwoch ein Mordprozess gegen einen 57-jährigen Mann. Er soll im vergangenen Oktober im emsländischen Dörpen eine gleichaltrige Frau getötet haben. Laut Gericht sollen die beiden bereits seit einigen Jahren befreundet gewesen sein. Der Mann wurde mit der Zeit offenbar immer besitzergreifender. So sollte die Frau ausschließlich Zeit mit ihm verbringen, sagte ein Sprecher des Landgerichts. Der 57-Jährige soll sein Opfer zunächst mehrfach körperlich angegriffen haben. An einem Wochenende Anfang Oktober soll er ihr dann mehrmals von hinten gegen den Kopf geschlagen und dann mit einem Messer auf sie eingestochen haben. Die Frau wurde so stark verletzt, dass sie verblutete. Die Staatsanwaltschaft geht von Heimtücke und niedrigen Beweggründen aus.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 26.03.2025 | 06:30 Uhr