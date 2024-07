Stand: 08.07.2024 11:35 Uhr Modellflugzeug stürzt bei Melle in Kornfeld: Gerste fängt Feuer

Ein Modellflugzeug hat am Sonntagabend im Landkreis Osnabrück ein Kornfeld in Brand gesetzt. Der Modellflieger stürzte in der Nähe von Melle in das Feld. Das Getreide fing sofort Feuer. Die Feuerwehr Melle konnte den Brand nach Angaben ihres Sprechers Martin Dove innerhalb weniger Minuten mit Wasser löschen. Etwa 2.000 Quadratmeter Gerste seien dabei zerstört worden. Das Flugzeug sei vom nahen Modellflugplatz losgeflogen. Es sei beim Absturz komplett zerstört worden. Die Feuerwehr vermutet, dass ein technischer Defekt im Gerät die Ursache für den Brand war. Menschen waren laut Dove nicht in Gefahr.

