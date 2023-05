Mittellandkanal bei Bramsche nach Schiffsunfall gesperrt Stand: 20.05.2023 14:02 Uhr Bei einem Zusammenstoß mit einem Binnenschiff ist auf dem Mittellandkanal bei Bramsche (Landkreis Osnabrück) ein Sportboot gesunken. Die Wasserstraße wurde vorläufig gesperrt.

Nach Angaben eines Polizeisprechers waren die Boote gegen Mittag kollidiert. Die Ermittler gehen davon aus, dass es bei einem Überholvorgang des Binnenschiffs zur Kollision kam. Die zwei Insassen des Sportbootes, ein 71-Jähriger und sein 15 Jahre alter Sohn, konnten sich ans Ufer retten. Sie wurden aufgrund des Schocks vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht, blieben laut Polizeiangaben ansonsten aber unverletzt.

Sportboot soll am Nachmittag geborgen werden

Infolge der Kollision ist das mehr als sieben Meter lange Sportboot auf den Grund des Mittellandkanals gesunken. Ein Schiff vom Wasser- und Schifffahrtsamt des Bundes soll das in etwa fünf Meter tiefe liegende Boot noch an diesem Nachmittag heben und in den Bramscher Hafen schleppen. Wie stark das Boot beschädigt wurde, war zunächst unklar. Einsatzkräfte versuchen austretende Betriebsstoffe einzudämmen. Der Mittellandkanal wurde im Bereich der Unfallstelle nahe des Ortsteils Engter gesperrt. Infolgedessen stauten sich bereits am frühen Nachmittag mehrere Schiffe.

