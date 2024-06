Stand: 24.06.2024 14:01 Uhr Mit 2,6 Promille: Fahrer verursacht gleich mehrere Unfälle

Ein betrunkener Autofahrer hat am Sonntagabend in Georgsmarienhütte (Landkreis Osnabrück) mehrere Unfälle gebaut und gegen ein Fahrverbot verstoßen. Nach Angaben der Polizei Osnabrück war der 69-Jährige, kurz nachdem er im Stadtteil Oesede losgefahren war, gegen einen geparkten Pkw gefahren. Nur kurze Zeit später prallte er mit Auto gegen einen Baum. Laut Polizei ergab der anschließende Atemalkoholtest einen Wert von 2,6 Promille. Außerdem habe der 69-Jährige keinen Führerschein vorzeigen können, weil für ihn ein Fahrverbot galt, so ein Sprecher. Die Polizei ordnete einen Bluttest an und ließ das Auto abschleppen.

