Stand: 08.10.2020 11:42 Uhr Millionen für die Fische: Wehre an Ems werden umgebaut

Der Bund investiert rund 50 Millionen Euro, um die Ems für Fische passierbarer machen zu können, das teilt die zuständige Landesbehörde NDR1 Niedersachsen mit. Für das Projekt werden bis ins Jahr 2027 Wehre umgebaut. Am Standort Herbrum in Papenburg (Landkreis Emsland) beginnen die Planungsarbeiten im Januar 2021. Auch in Listrup und Lingen sollen Wehre umgebaut werden- Darauf haben sich die Wasserstraßenverwaltung des Bundes und der niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft in einer Kooperationsvereinbarung geeinigt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 08.10.2020 | 10:30 Uhr