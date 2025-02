Stand: 25.02.2025 09:38 Uhr Meppen: Diebe erbeuten Kupfer im Wert von 27.500 Euro

Unbekannte haben von einem Firmengelände in Meppen (Landkreis Emsland) acht Rollen mit jeweils 100 Metern Kupferkabel sowie Kupferreste entwendet. Laut einer Polizeisprecherin passierte die Tat zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen. Die Täter brachen demnach in die Lagerhallen eines Unternehmens an der Straße "Am Kreisforst" ein. Der Schaden wird auf rund 27.500 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (05931) 94 90 entgegen.

