Stand: 31.03.2022 07:51 Uhr Melle: Pavillon brennt ab - 50.000 Euro Schaden

In der Nacht zum Donnerstag ist in Melle (Landkreis Osnabrück) ein Pavillon in Brand geraten. Wie die Polizei mitteilte, waren darin Baustoffe wie Holz und Styropor gelagert. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand der Pavillon den Angaben zu Folge in Vollbrand. Verletzt wurde niemand. Andere Gebäude seien nicht gefährdet gewesen, sagte die Polizei. Sie schätzt den Schaden auf 50 000 Euro. Die Brandursache ist zunächst unklar.

