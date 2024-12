Stand: 09.12.2024 11:00 Uhr Mehrere Verletzte bei Unfall auf B70

Bei einem Unfall auf der B70 bei Spelle (Landkreis Emsland) ist am Sonntagabend eine Frau lebensgefährlich verletzt worden. Ihr Beifahrer wurde schwer verletzt. Laut Polizei hatte ein Autofahrer, der in Richtung Rheine unterwegs war, beim Linksabbiegen den entgegenkommenden Wagen der 36-Jährigen übersehen. Beide Fahrzeuge stießen frontal zusammen. Der Unfallversursacher wurde leicht verletzt. Die B70 war an der Unfallstelle mehrere Stunden voll gesperrt. Beide Fahrzeuge wurden laut Polizei erheblich beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit.

