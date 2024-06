Stand: 26.06.2024 16:20 Uhr Mehr als 276 Tonnen illegalen Mülls in Werlte entdeckt

Unbekannte haben an einem Feldweg in Werlte (Landkreis Emsland) über 276 Tonnen Müll illegal abgeladen, darunter Bauschutt, Kunststoff, Altreifen und Ölfilter. Der Abfall wurde mit 18 Lkw-Ladungen abtransportiert und in der Deponie in Dörpen entsorgt. Die Beseitigung kostet den Landkreis rund 20.000 Euro, die die Gebührenzahler tragen müssen. Der Müll wurde vermutlich über mehrere Jahre hinweg dort abgelagert. Der Abfallwirtschaftsbetrieb (AWB) weist darauf hin, dass illegale Müllentsorgung mit bis zu 100.000 Euro Strafe geahndet werden kann. Hinweise können bei der Polizei unter der Rufnummer (05951) 99 53 00 und beim Landkreis Emsland unter der E-Mail-Adresse uab@emsland.de gemeldet werden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 26.06.2024 | 06:30 Uhr