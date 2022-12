Medikamente fehlen - Run auf Drogerien in den Niederlanden

Stand: 22.12.2022 16:44 Uhr

Grenznahe Drogerien in den Niederlanden verzeichnen gerade einen Zuwachs an Kundinnen und Kunden aus Niedersachsen. Dort gibt es viele rezeptfreie Medikamente, die in Deutschland gerade fehlen.