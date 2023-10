Stand: 26.10.2023 19:18 Uhr Mann bindet sich Kokain im Wert von 77.000 Euro um Bauch

Beamte der Bundespolizei haben am Mittwoch im Bahnhof von Bad Bentheim einen 33-Jährigen kontrolliert, der sich Drogen um den Bauch gebunden hatte. Rund ein Kilogramm Kokain im Wert von 77.000 Euro hätte der Mann in einem Gurt versteckt, teilte die Polizei mit. Der 33-Jährige war mit dem Zug aus den Niederlanden nach Deutschland eingereist. Wegen des Verdachts einer unerlaubten Einreise nahmen die Beamten ihn mit zur Dienststelle, wo sie die Drogen entdeckten. Die Staatsanwaltschaft Osnabrück erließ Haftbefehl. Der 33-Jährige kam in eine Justizvollzugsanstalt.

