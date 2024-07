Stand: 08.07.2024 06:49 Uhr Malteser spenden Transporter mit Schutzkleidung an Ukraine

Der Malteser Hilfsdienst hat einen Mannschafts-Transportwagen aus dem Emsland an die Ukraine gespendet. Bisher wurde der für den Katastrophenschutz genutzt. Das Fahrzeug, beladen mit Schutzkleidung, soll in der Region Tschernowitz zum Einsatz kommen. Die Spende wurde durch den Hilfsfonds für die Ukraine finanziert, den die Landkreise Emsland und Grafschaft Bentheim sowie kreiseigene Kommunen nach Kriegsbeginn eingerichtet haben. Das Ehepaar Furyk fuhr den Transportwagen nach der Übergabe in den Südwesten der Ukraine. Schon in der Vergangenheit wurden Materialien und Hilfsgüter wie Feuerwehrfahrzeuge, ein Krankentransportwagen und eine Feldküche aus dem Hilfsfonds finanziert.

